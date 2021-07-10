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Детеныш патагонских мар вернулся к семье в Ленинградский зоопарк
Общество
Детеныш патагонских мар вернулся к семье в Ленинградский зоопарк
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. Обитательница Ленинградского зоопарка мара — патагонская свинка по кличке Маруся — воссоединилась со своей семьей.

В конце зимы у пары патагонских мар Гуарани и Квебахо родились двое малышей. Мать отказалась вскармливать девочку, и ее пришлось забрать ветеринарам зоопарка.

Новорожденного зверька спасли. Теперь мара по кличке Маруся чувствует себя отлично. Ее поселили в вольер к семье. Там она успешно адаптировалась.

Обнаруженный волонтерами в Твери заяц проходит лечение в ветеринарном центре столицы России, сообщал ФАН. Восстановление животного идет успешно.

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