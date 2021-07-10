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Синоптики предупредили петербуржцев о жаре до +34 градусов в выходные
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о жаре до +34 градусов в выходные
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 июля. Аномальная жара ожидается в Петербурге в эти выходные, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики уличных термометров в субботу покажут до +34 градусов, а в Ленинградской области — до +35 градусов. Однако во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, которых не принесет с собой долгожданной прохлады.

В воскресенье будет еще жарче: воздух прогреется до отметки в +32…+34 градуса. Юго-восточный ветер подует до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара продлится еще неделю и в Москве. Нынешняя температура в столице уже на семь градусов превышает норму.

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