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Коммунальные службы Петербурга усилят полив улиц в жару

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:58
Общество
Коммунальные службы Петербурга усилят полив улиц в жару
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 10 июля. Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что дорожные предприятия станут чаще поливать дороги в связи с аномальной жарой.

Орошение улиц проводили и ранее, однако, чтобы интенсивнее охлаждать дорожные покрытия и освежать городской воздух, было принято решение увеличить частоту полива улиц, сообщили в пресс-службе комитета. Там рассказали, что дорожным предприятиям было рекомендовано использовать вертикальный полив, что позволит обрабатывать большую площадь покрытия. Также совместно с поливом дорог в Северной столице начали чаще поливать растения.

Эта процедура производится в жаркое время дня. Обычно дороги начинают поливать, когда температура воздуха прогревается до +25 градусов. Интервал между мероприятиями не должен превышать более шести часов, подчеркнули в пресс-службе. При этом предприятия предотвращают повреждения асфальта, а также снижают количество пыли в воздухе.

Синоптики ранее предупредили жителей Петербурга о грозах 10 июля. Метеорологи прогнозируют жару до +34 градусов.

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