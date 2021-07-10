Коммунальные службы Петербурга усилят полив улиц в жару

Санкт-Петербург, 10 июля. Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что дорожные предприятия станут чаще поливать дороги в связи с аномальной жарой.

Орошение улиц проводили и ранее, однако, чтобы интенсивнее охлаждать дорожные покрытия и освежать городской воздух, было принято решение увеличить частоту полива улиц, сообщили в пресс-службе комитета. Там рассказали, что дорожным предприятиям было рекомендовано использовать вертикальный полив, что позволит обрабатывать большую площадь покрытия. Также совместно с поливом дорог в Северной столице начали чаще поливать растения.

Эта процедура производится в жаркое время дня. Обычно дороги начинают поливать, когда температура воздуха прогревается до +25 градусов. Интервал между мероприятиями не должен превышать более шести часов, подчеркнули в пресс-службе. При этом предприятия предотвращают повреждения асфальта, а также снижают количество пыли в воздухе.

Синоптики ранее предупредили жителей Петербурга о грозах 10 июля. Метеорологи прогнозируют жару до +34 градусов.