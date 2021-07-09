Синоптики предупредили жителей Петербурга о грозах 10 июля

Санкт-Петербург, 9 июля. Погода в Санкт-Петербурге 10 июля будет жаркой. Метеорологи прогнозируют потепление до +34 градусов и грозы, а также кратковременные дожди.

Аномально жаркая погода будет наблюдаться в Санкт-Петербурге в выходные дни. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса в субботу и до +33 градусов в воскресенье. Переменная облачность, установившаяся в Северной столице, сохранится. Прогнозируется кратковременный дождь, сопровождающийся грозами.

Как утверждает Леус, в воскресенье может быть побит температурный рекорд. Он был установлен в 1941 году. Тогда воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +30,6 градуса. В июле уже были установлены новые рекорды. Так, 8 июля столбики термометров поднялись до отметки в +31,8 градуса.