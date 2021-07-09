Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. Неизвестный мужчина напал на двоих прохожих. В полиции рассказали, что пострадала 49-летняя женщина и 26-летний молодой человек.

Злоумышленник напал на двоих людей с ножом рядом с Союзным проспектом. Парень получил ранение в область шеи, женщина была ранена в кисть руки, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Нападавшего задержали. Им оказался 62-летний местный житель. Он находится в отделении полиции, с ним проводят доследственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители задержали четверых жителей Карымского района, сообщал ФАН. Они подозреваются в убийстве 20-летнего потерпевшего.