Петербуржец лишился ноутбука после расставания с девушкой

Санкт-Петербург, 9 июля. В полицию Северной столицы обратился 28-летний мужчина. Он заявил, что бывшая девушка выкрала из его квартиры ноутбук.

Во время совместного проживания девушка забрала у парня ноутбук на свою работу в салон красоты. После этого она каждый день откладывала возвращение техники, сообщил источник ФАН.

После расставания девушка так и не вернула ноутбук, перестала выходить на связь и избегала общения. Позднее стало известно, что она сдала ноутбук в скупку, а деньги потратила на личные нужды. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Местная жительница забыла в кафе кошелек с 37 тысячами рублей, после чего обратилась в полицию, сообщал ФАН. Полицейские задержали 52-летнего подозреваемого, который нашел бумажник и забрал его себе.