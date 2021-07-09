В Петербурге увеличат количество пунктов вакцинации от коронавируса

Санкт-Петербург, 9 июля. Увеличить мощность старых и открыть новые пункты вакцинации против коронавирусной инфекции планируют власти Петербурга.

В Северной столице планируют открыть новые пункты вакцинации от COVID-19, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что в ближайшее время горожане смогут привиться не только в медучреждениях и торговых центрах, но и в уличных шатрах.

Лисовец заявил, что власти города ведут переговоры об открытии новых прививочных пунктов. Один из них может открыться рядом со станцией метро «Василеостровская» и в парке 300-летия Петербурга. Они будут выполнены в виде шатров, где желающие могут поставить инъекцию против коронавируса.

Более 50 петербуржцев ранее привились от коронавируса в Цирке на Фонтанке за два часа. Там открылся новый пункт вакцинации против COVID-19.