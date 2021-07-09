Петербурженка заявила в полицию об интимных отношениях сына-старшеклассника

Санкт-Петербург, 9 июля. Женщина заявила в полицию на возлюбленную своего 15-летнего сына, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

По словам 54-летней заявительницы, несколько дней назад ее сын гулял на детской площадке возле школы и познакомился с 16-летней девочкой, о чем рассказал в тот же день. Вечером он отправился на встречу с новой знакомой, но не явился домой в назначенное время, не отвечал на звонки, а потом и вовсе выключил телефон.

Тогда женщина обратилась в дежурную часть и сообщила, что ребенок пропал без вести, после чего написала обо всем в социальных сетях. Общаясь с пользователями, встревоженная мать узнала адрес той самой девочки и пришла к ней домой.

Дверь открыл отец школьницы, а сама она сидела на полу в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что дочь выпила бутылку водки и плохо себя чувствует. Сын петербурженки находился в той же квартире, но был трезв.

Женщина забрала юношу домой, а на следующий день выяснила, что он якобы состоит с подругой в интимных отношениях. После этого она написала заявление в полицию, чтобы привлечь школьницу к уголовной ответственности. Во время допроса девочка рассказала, что никогда не имела половых контактов, а с сыном заявительницы они дружат несколько месяцев и часто гуляют вместе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Похожий случай произошел в Петербурге два года назад. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое подростков вступили в половую связь с ее несовершеннолетней дочерью.