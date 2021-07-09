Правоохранители выясняют причины гибели мужчины в здании бывших очистных сооружений





Санкт-Петербург, 9 июля. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел в старом здании на проспекте Обуховской обороны, дом 132, где ранее располагались очистные сооружения. Пострадавший провалился в колодец глубиной десять метров и ударился о металлическую решетку. Смерть специалисты констатировали сразу после обнаружения мужчины.



Рядом с местом происшествия находится футбольный спортивный комплекс, в окрестностях часто гуляет молодежь. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшего и выясняют причины происшествия.