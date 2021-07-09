Петербургские спасатели выловили мертвеца из канала Грибоедова

Санкт-Петербург, 9 июля. Мужчина упал в канал Грибоедова, прогуливаясь по набережной в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели извлекли из воды его бездыханное тело.

Инцидент произошел сегодня утром. В полицию обратился очевидец, который сообщил, что его знакомый плашмя упал в канал и не выплыл.

Прибывшие на вызов спасатели осмотрели акваторию, но не обнаружили тела. Тогда в поисках задействовали водолазов, которые нашли мертвеца на глубине трех метров, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам мужчины, который находился рядом в момент ЧП, погибшего зовут Иван. Никакой другой информации он предоставить не смог.

В прошлом месяце в Неве утонул 19-летний молодой человек. Его труп заметили у стен Петропавловской крепости. Следов насильственной смерти выявлено не было.