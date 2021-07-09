Петербург преодолел пик заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург, 9 июля. Ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшается, пик заболеваемости можно считать пройденным, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

О выравнивании ситуации с коронавирусом Лисовец рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, пик заболеваемости в Северной столице пройден. Он также отметил, что снизилось и количество госпитализаций за сутки. По информации от властей города, в Петербург за все время пандемии поступило более одного миллиона партий вакцин. Также отмечается, что победить коронавирус можно только при наличии коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что интимная близость после вакцинации от коронавируса не отражается на состоянии здоровья. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, высокий эмоциональный фон положительно влияет на состояние иммунитета.