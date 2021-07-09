В Петербурге запустят дополнительные пригородные поезда

Санкт-Петербург, 9 июля. Дополнительные поезда будут запущены на популярных пригородных курортных направлениях. Они будут отправляться с Финляндского вокзала.

Власти Петербурга и руководство АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запустят дополнительные пригородные поезда 10 и 11 июля. Решение было принято в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотка на фоне хорошей погоды.

Дополнительные поезда назначены на направление Санкт-Петербург — Выборг с отправлением из Северной столицы в 11:53 и из Выборга в 18:35, сообщается на официальном сайте «СЗППК». Отмечается, что на пути из Выборга поезд совершит остановку в Солнечном. Также от Финляндского вокзала будут отправляться поезда до Белоострова, Васкелово и Зеленогорска. Гражданам рекомендуется приобретать билеты в кассах и использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, время в пути «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород сократится почти на час с 10 июля. В связи с этим график движения ряда поездов будет изменен.

В жаркую погоду пассажиры электричек в Московской области будут получать питьевую воду до 11 июля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ее будут раздавать сотрудники ЦППК бесплатно.