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Утонувшего у Тучкова моста затравили во время учебы в спасательном колледже
Происшествия
Утонувшего у Тучкова моста затравили во время учебы в спасательном колледже
 /  Telegram-канал Игоря Албина

Санкт-Петербург, 9 июля. В прошлом году погибшего выгнали из в СПО СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж», сообщил источник ФАН.

Хотя формально он сам решил не продолжать обучение, этому предшествовала систематическая травля как со стороны педагогов, так и со стороны учеников: студентов призывали не общаться с Артемом, даже не хотели запускать его на территорию учебного заведения.

Одной из причин такого отношения окружающих могло послужить возбужденное в 2019 году уголовное дело, тогда Артем украл из магазина алкоголь. Его задержали и возбудили дело за покушение на грабеж. Василеостровский районный суд постановил освободить несовершеннолетнего Артема от уголовной ответственности и заменить такое наказание на принудительные меры воспитательного воздействия.

Как стало известно ФАН, вечером перед трагедией погибший 19-летний Артем поругался с девушкой. Пара повздорила в процессе прогулки, после этого молодой человек ушел в сторону Тучкова моста и оказался в воде. Правоохранители сейчас проводят проверку по факту трагической гибели. Отмечается, что Артем мог сорваться с опоры моста и случайно оказаться в воде.

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