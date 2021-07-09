Злоумышленники похитили сейф и драгоценности из квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. В полицию Северной столицы обратился 38-летний уроженец Архангельска. Он заявил, что из его питерской квартиры неизвестные похитили сейф и другие ценные вещи.

В трехкомнатную квартиру на улице Ломоносова проникли неизвестные. Они вынесли из помещения ноутбук, брошь, два браслета, четыре пары сережек. Драгоценности находились в шкатулке на комоде, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Также злоумышленники вынесли небольшой сейф, который находился в комнате в шкафу. Сумма ущерба составила 260 тыс. рублей. Полиция устанавливает личности грабителей. Расследование продолжается.

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