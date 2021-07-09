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Злоумышленники похитили сейф и драгоценности из квартиры в Петербурге

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:28
Происшествия
Злоумышленники похитили сейф и драгоценности из квартиры в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 июля. В полицию Северной столицы обратился 38-летний уроженец Архангельска. Он заявил, что из его питерской квартиры неизвестные похитили сейф и другие ценные вещи.

В трехкомнатную квартиру на улице Ломоносова проникли неизвестные. Они вынесли из помещения ноутбук, брошь, два браслета, четыре пары сережек. Драгоценности находились в шкатулке на комоде, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Также злоумышленники вынесли небольшой сейф, который находился в комнате в шкафу. Сумма ущерба составила 260 тыс. рублей. Полиция устанавливает личности грабителей. Расследование продолжается.

Мужчина угнал отечественную машину стоимостью 14 тыс. рублей у жителя Балашихи, сообщало РИАМО. Преступника задержали.

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