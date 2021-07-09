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У семейства тамаринов в Ленинградском зоопарке появились первые детеныши
Общество
У семейства тамаринов в Ленинградском зоопарке появились первые детеныши
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 июля. Ленинградский зоопарк пополнился новыми обитателями. Краснорукие тамарины Марик и Игритт впервые стали мамой и папой.

Пара красноруких тамаринов впервые стала родителями. У них появились два крошечных детеныша. Они не отходят от родителей. Игритт кормит их молоком, а Марик катает на спине.

Маленькие тамаринчики родились в мае, их пол пока невозможно определить. Сейчас они размером с крупный персик. Пока детеныши живут в вольерах: у них маленькие черные глазки и густая шерстка. Малыши уже пробуют взрослый корм — фрукты, насекомые и листья.

Несколько осиротевших детенышей привезли на постоянное место жительства в пензенский зоопарк, сообщал ФАН. Новыми постояльцами стали косуля, барашек лойской породы и карликовые овечки.

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