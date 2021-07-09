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Жителей Петербурга ожидают дожди с грозами 9 июля

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:17
Общество
Жителей Петербурга ожидают дожди с грозами 9 июля
Невские Новости  /  Оксана Федянина

Санкт-Петербург, 9 июля. Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием скользящего у границ региона атмосферного фронта. Он принесет дожди и грозы.

Несмотря на пасмурную погоду, в Санкт-Петербурге будет жарко, в некоторых районах города возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Как утверждает синоптик, воздух в Северной столице прогреется до +31 градуса, а в Ленинградской области до +32 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит восемь метров в секунду. Показатели атмосферного давления находятся выше нормальных значений и составляют 765 миллиметров ртутного столба.

Жаркая погода наблюдается не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. По прогнозам специалистов Гидрометцентра России, она сохранится вплоть до 13 июля.

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