Жителей Петербурга ожидают дожди с грозами 9 июля

Санкт-Петербург, 9 июля. Погода в Санкт-Петербурге сформируется под влиянием скользящего у границ региона атмосферного фронта. Он принесет дожди и грозы.

Несмотря на пасмурную погоду, в Санкт-Петербурге будет жарко, в некоторых районах города возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Как утверждает синоптик, воздух в Северной столице прогреется до +31 градуса, а в Ленинградской области до +32 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит восемь метров в секунду. Показатели атмосферного давления находятся выше нормальных значений и составляют 765 миллиметров ртутного столба.

Жаркая погода наблюдается не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. По прогнозам специалистов Гидрометцентра России, она сохранится вплоть до 13 июля.