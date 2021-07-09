Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 06:15
06:14
Общество
Заводской брак стал частой причиной поломки кондиционера
06:13
Происшествия
Спасатели обнаружили тела двух человек на месте сгоревшего здания в Барнауле
06:12
Происшествия
Американский вандал в трусах поджег крест на церкви и сбежал от полиции
06:11
Общество
Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране
06:02
Политика
США объявят новых членов черного списка 9 июля
06:01
Общество
Прыгающие по внедорожнику дети возмутили жителей Петербурга
05:57
Происшествия
Сестру первой леди Парагвая с семьей нашли под обломками здания во Флориде
05:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев восхитился мужеством Ольги Бузовой перед зрителями МХАТа
05:50
Спорт
Главный символ Олимпиады доставили в Токио
05:43
Происшествия
Пассажирка такси пострадала в столкновении трех иномарок в Южно-Сахалинске
Все новости

Прыгающие по внедорожнику дети возмутили жителей Петербурга
Общество
Прыгающие по внедорожнику дети возмутили жителей Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 июля. Петербуржцы обсуждают видео, на кадрах которого группа детей прыгает по припаркованному внедорожнику. Кадры были сняты в Приморском районе города.

Автор видео уточнил, что внедорожник стоял у дома на Комендантском проспекте. Несколько детей прыгали по капоту машины и танцевали на крыше. Большинство комментаторов возмутилось поведением детей и их воспитанием. Ролик представлен в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины такого поведения детей остаются неизвестными. Один из пользователей предположил, что школьники могли снимать видеоролик для сервиса TikTok.

В Севастополе детское развлечение закончилось травмой для ребенка. Мальчик упал с надувного батута и повредил себе голову. По словам свидетеля, инцидент произошел из-за сильного ветра, который сказался на устойчивости батута.

Вернуться назад

дети петербург соцсети внедорожник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru