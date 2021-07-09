Прыгающие по внедорожнику дети возмутили жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля. Петербуржцы обсуждают видео, на кадрах которого группа детей прыгает по припаркованному внедорожнику. Кадры были сняты в Приморском районе города.

Автор видео уточнил, что внедорожник стоял у дома на Комендантском проспекте. Несколько детей прыгали по капоту машины и танцевали на крыше. Большинство комментаторов возмутилось поведением детей и их воспитанием. Ролик представлен в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины такого поведения детей остаются неизвестными. Один из пользователей предположил, что школьники могли снимать видеоролик для сервиса TikTok.

В Севастополе детское развлечение закончилось травмой для ребенка. Мальчик упал с надувного батута и повредил себе голову. По словам свидетеля, инцидент произошел из-за сильного ветра, который сказался на устойчивости батута.