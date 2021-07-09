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Власти Петербурга анонсировали расширение прививочной сети
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 9 июля. Прививочная кампания в Петербурге не ограничивается предоставлением медицинских услуг по вакцинации от COVID-19 в медучреждениях. Пройти процедуру можно в общественных местах.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что на данный момент ведутся переговоры по открытию мобильных пунктов в пяти торговых центрах Северной столицы на следующей неделе. На этом власти города не останавливаются. По последним данным, планируется использовать ресурс поликлиник на максимум, чтобы делать большее количество прививок.

Ситуация с распространением коронавируса в России находится на стабильном уровне. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о введении нового локдауна не идет.

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