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Молодой отец с коляской на гироскутере устроил форсаж на улицах Петербурга
Происшествия
Молодой отец с коляской на гироскутере устроил форсаж на улицах Петербурга
pixabay.com  /  Manfred Antranias Zimmer

Санкт-Петербург, 8 июля. Житель Санкт-Петербурга с коляской решил проехаться по дороге на гироскутере. Необычный способ дневной прогулки сразу же привлек внимание местных жителей.

Молодой отец удивил автомобилистов. Гражданина не смущали проезжающие транспортные средства и внимание людей. Многие пользователи поразились безответственным поступком родителя и начали подшучивать над ним в соцсетях, высказывая свои гипотезы.

«Развозка пиццы, больше поместится», одно из предположений.

«Он ехал на металлолом», вторая версия.

«Полная коляска пива затарился в «Пятерочке»», и третья.

Ранее горе-отец едва не погубил своего ребенка при резком торможении в Новосибирске. В результате происшествия юного пассажира увезли в больницу с травмой головы.

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