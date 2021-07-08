Бренд аксессуаров из кожи «Верфь» и Русский музей объявили о сотрудничестве

, 8 июля. Русский музей и петербургский бренд аксессуаров из кожи «Верфь» представили линейку аксессуаров с изображением картины Казимира Малевича «Супрематизм», написанной в 1915 году.

Основатель бренда Вячеслав Канарейкин заявил, что сотрудничество с Русским музеем дает возможность подчеркнуть, что «Верфь» в первую очередь представляет Санкт-Петербург. Основная цель сотрудничества — привлечение внимания к отечественному искусству.

Начальник Службы информации и коммуникации Русского музея Мария Дмитренко рада сотрудничеству с брендом аксессуаров. Она рассказала, что ассортимент будет состоять из 10 видов кожаных изделий. Основатель «Верфи» Илья Гольдин объяснил, почему выбор пал на Малевича.

«Малевич прожил в Северной столице последние годы своей жизни и сыграл роль в становлении плеяды ленинградских художников, среди которых, например, Васнецов и Стерлигов», — заявил Гольдин.

Он выразил надежду, что совместная коллекция станет подарком для петербуржцев и гостей города. Купить аксессуары можно в интернет-магазине или шоуруме «Верфи», а также в сувенирных магазинах Русского музея. Продажи стартовали 7 июля.

Ранее популярный сервис TikTok сделал интерактивный гид по Русскому музею. Проект, стартовавший в мае, продлится до октября.