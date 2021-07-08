Петербургский суд оштрафовал фонд Навального за нарушение закона об иноагентах

Санкт-Петербург, 8 июля. ФЗПГ по решению суда обязан будет выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей

Суд в Петербурге оштрафовал выполняющий в России функцию иноагента Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) осужденного блогера Алексея Навального на 300 тысяч рублей. Также штраф был назначен директору организации в размере 100 тысяч рублей за нарушение закона об «иноагентах». Такое наказание для ФЗПГ по этой статье назначается впервые.

Суд решил, что организация финансируется за счет иностранных спонсоров, однако в Минюст она не предоставляет заявление о включении в реестр «иностранных агентов».

Некоторое время назад стало известно, что дело о клевете канала «Навальный Live» в адрес Пригожина было передано в СК.