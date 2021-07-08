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Олег Довганюк рассказал, как пройдет день ВМФ в Кронштадте

  /   Обновлено: 08 июля 2021 19:23
Общество
Олег Довганюк рассказал, как пройдет день ВМФ в Кронштадте
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 8 июля. Кронштадт во всю готовится ко Дню ВМФ, который пройдет 25 июля. Глава района Олег Довганюк рассказал, как будет организован праздник в этом году с учетом пандемии COVID-19.

К грядущему Дню военно-морского флота готовятся особенно тщательно, ведь в 2021 исполняется 325 лет со дня создания Российского Регулярного Флота. Праздник готовится и в Кронштадте — городе воинской славы, который является одним из центров притяжения туристов со всего мира.

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал, что организация ведется по тем же пунктам, которые были выработаны в прошлом году. Праздничные концерты, к сожалению, не состоятся, но зато зрителей ждет военно-морской парад с подводными лодками и кораблями, а также боевыми самолетами и вертолетами. В День ВМФ в Кронштадте будет ограничено движение, предупреждает Довганюк, поэтому автомобилистам предстоит заранее планировать свой маршрут.

Местные власти на смотровой площадке установят трибуну на 1000 мест, однако заполнена она будет на 75% согласно предписанию Роспотребнадзора. Пройти на трибуну смогут только жители Кронштадта, которым выдадут пригласительные билеты.

«Поэтому, обращаясь к петербуржцам, не надо на свой страх и риск без пригласительного билета пытаться въехать в Кронштадт, потому что вы ничего не увидите», — отметил глава района на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Уже 25 июля, в День Военно-морского флота, в Кронштадте откроется вторая очередь парка «Остров фортов». Это туристско-рекреационный кластер, включающий в себя океанариум, дайвинг-центр, гостиницы и, конечно, главное достояние — Музей военно-морской славы.

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вмф патриот кронштадт праздник довганюк
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