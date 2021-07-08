Альпака Шарлотка родилась в петербургском зоопарке

Санкт-Петербург, 8 июля. Петербургский зоопарк пополнился детенышем альпаки, ее назвали Шарлотка. Об этом заявили в социальных сетях учреждения.

В зоопарке есть традиция, называть всех новорожденных альпак в честь сладостей, которая пошла при появлении первой пары животных Кекса и Сушки. Детеныш появился на свет 24 мая, о его рождении сотрудники зоопарка не сообщали, пока он не окреп. Опубликованное видео с участием Шарлотки порадовало пользователей социальных сетей.

В Уссурийске в 2022 году собираются начать строить современный зоопарк с просторными вольерами. Он должен будет принять десять медведей и льва, спасенных во время наводнения в 2015 году. К работе привлекут средства краевого бюджета.