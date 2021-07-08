Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 19:35
19:34
Общество
Туроператор назвал COVID-требования для вылетающих в Египет россиян
19:33
Общество
Полицейские Оренбургской области спасли попавшего в беду теленка
19:27
Происшествия
Московский суд вновь арестовал участницу Pussy Riot Алехину
19:27
Происшествия
В Подмосковье полицейский подозревается в подготовке убийства бизнесмена
19:26
Политика
Грузинские политологи разошлись во мнениях об угрозе ЛГБТ-повестки для их страны
19:26
Шоу-бизнес
Потолстевший Игорь Николаев рассказал, что подкосило его здоровье
19:24
Общество
Ночные рестораны попали под запрет в Ингушетии
19:22
Спорт
Николай Валуев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова
19:10
Происшествия
Опубликована запись переговоров между пилотом и диспетчером перед крушением Ан-26
19:09
Весь мир
В Дамаске стартовала Международная нефтегазовая выставка SirPetro
Все новости

Альпака Шарлотка родилась в петербургском зоопарке
Общество
Альпака Шарлотка родилась в петербургском зоопарке
vk.com  /  ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Санкт-Петербург, 8 июля. Петербургский зоопарк пополнился детенышем альпаки, ее назвали Шарлотка. Об этом заявили в социальных сетях учреждения.

В зоопарке есть традиция, называть всех новорожденных альпак в честь сладостей, которая пошла при появлении первой пары животных Кекса и Сушки. Детеныш появился на свет 24 мая, о его рождении сотрудники зоопарка не сообщали, пока он не окреп. Опубликованное видео с участием Шарлотки порадовало пользователей социальных сетей.

В Уссурийске в 2022 году собираются начать строить современный зоопарк с просторными вольерами. Он должен будет принять десять медведей и льва, спасенных во время наводнения в 2015 году. К работе привлекут средства краевого бюджета.

Вернуться назад

альпака рождение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru