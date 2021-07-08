Жители Петербурга получают результаты тестов на COVID-19 за 48 часов

Санкт-Петербург, 8 июля. Проект «48 часов» по достижению показателя проведения ПЦР-диагностики за двое суток реализовали в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комздрава.

Более 75 тыс. тестов на коронавирус проводят в 56 лабораториях Северной столицы ежедневно. Среднесуточное количество анализов за июль достигло 38 709, что составляет 51% от максимальной мощности медучреждений, говорится в сообщении комитета здравоохранения.

В среднем на осуществление ПЦР-тестирования у медиков уходит 21,1 часа. Горожане получают результаты анализа через 48 часов почти в 90% случаев. На формирование запаса тестов в Петербурге выделили 358 млн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору наладить передачу данных о результатах анализов на COVID-19 из лабораторий на портал «Госуслуги».