МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах

Санкт-Петербург, 8 июля. Погодные условия в Северной столице ухудшатся 9 июля, предупредили в городском управлении МЧС России.

Грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром и жарой до +30 градусов, ожидаются в Санкт-Петербурге в последний день рабочей недели.

Учитывая такие погодные условия, в городе повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ. Также из-за ливня есть вероятность подтоплений, напомнили в МЧС.

Город на Неве побил очередной температурный рекорд, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров показали +31,8 градуса.