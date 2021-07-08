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МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:58
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся грозах
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 8 июля. Погодные условия в Северной столице ухудшатся 9 июля, предупредили в городском управлении МЧС России.

Грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром и жарой до +30 градусов, ожидаются в Санкт-Петербурге в последний день рабочей недели.

Учитывая такие погодные условия, в городе повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ. Также из-за ливня есть вероятность подтоплений, напомнили в МЧС.

Город на Неве побил очередной температурный рекорд, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров показали +31,8 градуса.

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