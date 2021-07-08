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Более 740 тысяч петербуржцев завершили курс вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 08 июля 2021 15:32
Общество
Более 740 тысяч петербуржцев завершили курс вакцинации от коронавируса
vk.com  /  Комитет по здравоохранению Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июля. Вакцинацию от коронавируса завершили уже 741 тыс. жителей Северной столицы, сообщили в Смольном.

Первую прививку от заболевания поставили уже более миллиона жителей Петербурга. Из них 741 тыс. человек завершили курс вакцинации. Темпы прививочной кампании по вакцинации от COVID-19 набирают обороты в городе, обратили внимание в Смольном.

Петербургские компании смогут получить особый иммунный статус «вакцинирован», если 60% сотрудников сделают прививку от коронавируса. Это обстоятельство позволит организациям меньше пострадать от возможных новых ограничений по COVID-19 в городе, объяснила администрация Петербурга.

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петербург вакцинация коронавирус
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