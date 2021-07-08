Вор ударил ножом охранника супермаркета в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Полицейские проводят проверку по факту нападения на охранника. Пострадавший работник петербургского супермаркета отправлен в реанимацию.

Двое злоумышленников украли коробку с товаром и пытались вынести ее из магазина. Охранник заметил попытку воровства и попытался помешать. Конфликт перерос в потасовку. Один из грабителей ударил мужчину ножом в живот. С места нападения они скрылись на машине.

Наркоман в Северной столице попытался украсть партию шоколада. Его задержал охранник супермаркета.