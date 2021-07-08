Росгвардейцы из Новосибирска помогали иностранцам во время Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Курсантов Росгвардии направили для помощи иностранцам в период проведения Евро-2020 в Петербурге.

На период проведения чемпионата Европы по футболу в Северную столицу прибыла группа курсантов Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, которые владеют иностранными языками. Именно они помогали европейцам, которые по какой-либо причине оказались в затруднительной ситуации.

«Чаще всего фанаты обращаются за помощью в передвижении по городу, к стадиону «Санкт-Петербург», фан-зонам, музеям и памятникам, транспортным объектам», — сказано в сообщении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.

Кроме того, курсанты оказали доврачебную медицинскую помощь некоторым иностранным болельщикам. Также росгвардейцы объясняли туристам основные правила пребывания в городе и противоэпидемиологические меры на территории спортивных объектов, фан-зон и мест массового скопления людей.

Руководство Петербургского метрополитена приняло решение изменить режим работы станции метро «Зенит». Накануне Евро-2020 на ней был произведен масштабный ремонт. Теперь ее первый вестибюль будет закрыт на вход и выход за исключением дней проведения массовых мероприятий.