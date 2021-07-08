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Смольный ввел спецстатус для компаний, где вакцинированы 60% сотрудников

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:27
Общество
Смольный ввел спецстатус для компаний, где вакцинированы 60% сотрудников
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 8 июля. Специальный статус для компаний, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников, ввели в Северной столице.

Инициативу реализовал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Проект представляет собой механизм дополнений данных на публичной странице компании, которая доступна по QR-коду.

Такой статус организаций, где вакцинированы 60% сотрудников, обеспечит компаниям минимум ограничений в случае их введения, рассказали в Смольном.

Вакцинация россиян от коронавируса набирает обороты. Первый компонент препарата получили уже более 24 млн жителей страны.

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петербург смольный вакцинация коронавирус
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