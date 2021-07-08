Станция метро «Чернышевская» в Петербурге закроется 10 июля раньше обычного

Санкт-Петербург, 8 июля. Станцию метро «Чернышевская» на красной ветке закроют 10 июля в 21:00. Вагоны не буду делать на ней остановку, а вход и выход на станцию перекроют для пассажиров.

В это время на станции пройдут работы по проверке устойчивости витражей в вестибюле. Полученную информацию будут использовать в будущем, чтобы применять при проектировании остекления на других станциях. Жителей Санкт-Петербурга просят заранее планировать маршруты поездок.

В Северной столице недавно прошел круглый стол, посвященный инвестиционным проектам по созданию транспортно-пересадочных узлов и развитию территории «Горская» в Северной столице. За реализацию перспективных проектов возьмется компания «Мегалайн».

Маршруты в регионах России периодически меняются по разным обстоятельствам. Например, в подмосковном Красногорске появился новый автобусный рейс, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».