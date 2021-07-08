Врачей психбольницы Бехтерева в Петербурге проверят после падения из окна пациента

Санкт-Петербург, 8 июля. Полицейские организовали проверку Центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева. Поводом для этого стал инцидент с мужчиной, выпавшим из окна.

На этажах клиники, по неясным причинам, не закрывались на замки окна. Также на них отсутствовали решетки, поэтому находящийся в больнице пациент упал с высоты второго или третьего этажа клиники.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, у него диагностированы серьезные травмы и переломы, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, у мужчины обнаружили травматический шок и раны на лице. По словам врачей, пациент находился на лечении с диагнозом «рекуррентное депрессивное расстройство».