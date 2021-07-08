Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:27
13:25
Общество
Песков: российские вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса
13:24
Экономика
Сокращается число российских регионов со ставкой по ипотеке 7%
13:24
Экономика
Россия построит аналог БАМа для экспорта угля с рекордного месторождения
13:22
Общество
Александр Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы возле гроба Владимира Меньшова
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
Все новости

Врачей психбольницы Бехтерева в Петербурге проверят после падения из окна пациента

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:45
Происшествия
Врачей психбольницы Бехтерева в Петербурге проверят после падения из окна пациента
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 июля. Полицейские организовали проверку Центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева. Поводом для этого стал инцидент с мужчиной, выпавшим из окна.

На этажах клиники, по неясным причинам, не закрывались на замки окна. Также на них отсутствовали решетки, поэтому находящийся в больнице пациент упал с высоты второго или третьего этажа клиники.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, у него диагностированы серьезные травмы и переломы, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, у мужчины обнаружили травматический шок и раны на лице. По словам врачей, пациент находился на лечении с диагнозом «рекуррентное депрессивное расстройство».

Вернуться назад

петербург проверка психбольница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru