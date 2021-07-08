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Полицейский врезался в припаркованный автомобиль в Петербурге

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:47
Происшествия
Полицейский врезался в припаркованный автомобиль в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 8 июля. ДТП, виновником которого стал сотрудник правоохранительных органов, обошлось без пострадавших.

Авария с участием патрульного автомобиля полиции произошла в Невском районе на улице Бабушкина.

Сотрудник правоохранительных органов в дневное время совершал плановый объезд. Он не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. В результате столкновения никто не погиб и не пострадал. Обе машины получили повреждения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, виновник ДТП был трезв. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одна авария произошла на КАД. В результате столкновения пострадали женщина и ребенок.

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