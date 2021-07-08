Очередной температурный рекорд побит в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Жаркая погода побила очередной температурный рекорд в Северной столице, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров на территории города поднялись до отметки 31,8 градуса выше нуля. Такие показатели считаются аномальными для Петербурга в это время года. Температурные значения выше 30 градусов тепла нередко наблюдались в Северной столице в течение июня.

Жителей Петербурга ожидает знойная погода до конца недели. Температура воздуха будет колебаться в пределах 29–32 градусов тепла. Осадков на территории города не ожидается, погода будет солнечной и сухой.