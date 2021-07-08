Петербургский журналист Михаил Михайлов трагически погиб в Крыму

Санкт-Петербург, 8 июля. Ушел из жизни известный петербургский журналист Михаил Михайлов. Он отправился на отдых в Ялту и утонул в море.

Журналист из Петербурга Михаил Михайлов утонул в Ялте во время отдыха. Сообщается, что мужчина решил искупаться во время шторма. Он прыгнул в море, но не смог выплыть. Очевидцы вытащили его на берег, но врачи не смогли спасти жизнь журналиста.

Михаил Михайлов посвятил много лет работе на Ленинградском телевидении. Зрители могут помнить его по телестанции «Факт», программе «Информ ТВ» и местным «Вестям».

Председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин, который вместе с Михайловым работал на Ленинградском телевидении, выразил соболезнования в связи с уходом из жизни тележурналиста. Он назвал его профессионалом своего дела.

Ребенок утонул в карьере в Одинцовском округе, сообщал портал РИАМО. Он нырнул за мячиком и не смог выплыть.