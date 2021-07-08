Грозовые дожди пройдут в Петербурге 9 июля

Санкт-Петербург, 8 июля. Сильные дожди с грозой пройдут в Петербурге в пятницу, 9 июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу в Северной столице ожидаются кратковременные ливни. Несмотря на это, температура воздуха в городе по-прежнему будет колебаться от +29 до +31 градуса, добавил он.

«Кратковременных дождей стоит ждать днем, а также в ночь на субботу, 10 июля. На выходных температура поднимется до своего пика в +34 градуса», — добавил он.

Днем 7 июля Петербург побил температурный рекорд 10-летней давности. По состоянию на 17:00 в городе была зафиксирована температура воздуха в +31,7 градуса.

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается сильная жара с отклонениями от нормы на 7-15 градусов. В городе на Неве, как отметил специалист, температура будет «очень высокой». Она будет превышать норму на 8-10 градусов, сообщает «Петербургский дневник».