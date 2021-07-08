Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:19
10:17
Армия
Опубликовано эффектное видео к 61-й годовщине образования зенитных ракетных войск РФ
10:16
Армия
Группа кораблей Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после крупных маневров
10:14
Армия
Минобороны РФ поможет регионам в борьбе с последствиями погодных аномалий
10:14
Технологии
В Роскосмосе не увидели угрозы столкновения космического мусора с МКС
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
Все новости

Грозовые дожди пройдут в Петербурге 9 июля
Общество
Грозовые дожди пройдут в Петербурге 9 июля
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 8 июля. Сильные дожди с грозой пройдут в Петербурге в пятницу, 9 июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу в Северной столице ожидаются кратковременные ливни. Несмотря на это, температура воздуха в городе по-прежнему будет колебаться от +29 до +31 градуса, добавил он.

«Кратковременных дождей стоит ждать днем, а также в ночь на субботу, 10 июля. На выходных температура поднимется до своего пика в +34 градуса», — добавил он.

Днем 7 июля Петербург побил температурный рекорд 10-летней давности. По состоянию на 17:00 в городе была зафиксирована температура воздуха в +31,7 градуса.

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается сильная жара с отклонениями от нормы на 7-15 градусов. В городе на Неве, как отметил специалист, температура будет «очень высокой». Она будет превышать норму на 8-10 градусов, сообщает «Петербургский дневник».

Вернуться назад

погода леус гроза фобос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru