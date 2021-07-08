Петербургские спасатели достали тело ребенка из пруда в Пулковском парке

Санкт-Петербург, 8 июля. Поиски пропавшего мальчика завершились в Пулковском парке, расположенном на юге Петербурга. Ребенка нашли мертвым в пруду.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб. Очевидцы трагедии уточняют, что погибшему мальчику было не больше десяти лет.

Поиски школьника начались около шести вечера 7 июля, а утонул он примерно в три часа того же дня. С матерью погибшего ребенка работают психологи.

В Московской области купание в водоеме закончилось смертью для 13-летнего жителя Ростовской области. Мальчик отправился в село Шарапова вместе с бабушкой, чтобы погостить у тети и двоюродного брата.