Петербуржец упал с высоты восьмого этажа на Ленинском проспекте

Санкт-Петербург, 8 июля. Житель Петербурга сорвался с общего балкона многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте. Трагедия произошла около 20:10 в среду.

Травмы, полученные мужчиной в результате падения, оказались смертельными. Его тело лежало на тротуаре и было накрыто тканью. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и экстренных служб.

Очевидцы рассказали, что незадолго до падения погибший висел на руках, ухватившись за перила балкона. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

В Ростовской области двое мужчин получили травмы в результате обрушения балкона жилого дома. Правоохранители установили, что упала балконная плита, расположенная на втором этаже.