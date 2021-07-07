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Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
Общество
Парусник «Седов» прибудет в Петербург для участия в параде ко дню ВМФ
ru.wikipedia.org  /  Christian Ferrer/CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 7 июля. Самый большой в мире парусный корабль «Седов» примет участие в морском параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Судно встанет в один ряд с новейшими атомными подводными лодками.

Празднование Дня Военно-морского флота пройдет на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта. Об этом пишут в своем материале «Невские новости».

«Седов» займет место в строю атомных подводных крейсеров на большом кронштадтском рейде, и станет участником президентского смотра», сообщил один из организаторов парада.

Решением организационного комитета самый крупный в мире барк «Седов» пройдет в строю вместе с новейшими атомными подлодками из состава ВМФ России. Это было сделано с целью подчеркнуть преемственность поколений на русском флоте. Судно прибудет в Кронштадт через неделю.

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