Нарушения парковки в Петербурге начнут фиксировать в автоматическом режиме

Санкт-Петербург, 7 июля. Штрафы за парковку в неположенном месте на территории Петербурга начнут выписываться в автоматическом режиме, предупредили в Смольном.

Специальные аппараты на машине Государственной административно-технической инспекции будут отслеживать такие нарушения. Один такой автомобиль уже ездит по улицам Петербурга. Количество подобных машин на территории Северной столицы увеличится до 18 к осени 2021 года.

Мониторинг ситуации с соблюдением правил парковки в городе будет проходить круглосуточно. Штраф за оставленный в неположенном месте автомобиль для физического лица будет составлять 5 тыс. рублей, административное взыскание для юридических лиц может достигать 500 тыс. рублей.

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону предупредили об ответственности за брошенные на улицах города автомобили. Хозяевам таких машин грозит административная ответственность, обратили внимание в мэрии.