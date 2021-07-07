Петербург побил температурный рекорд 11-летней давности

Санкт-Петербург, 7 июля. Аномально высокая температура для июля была зафиксирована в Петербурге, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Город на Неве 7 июля побил температурный рекорд 11-летней давности. По состоянию на 17:00 в городе была зафиксирована температура воздуха в +31,7 градуса, добавил синоптик.

«В 2010 году в этот день было +31,4 градуса», — цитирует его «Интерфакс».

Серьезное ухудшение погодных условий ожидается в ближайшее время в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. В период с 7 по 12 июля в Северной столице ожидается аномально жаркая погода. Средняя температура воздуха в этот период составит 24–28 градусов тепла. Это на 7–10 градусов выше климатической нормы, добавили в МЧС.