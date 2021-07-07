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Пьяные супруги напали на певицу Ваенгу в самолете

  /   Обновлено: 07 июля 2021 17:00
Происшествия
Пьяные супруги напали на певицу Ваенгу в самолете
Prt Scr instagram.com  /  @vaengaofficial

Санкт-Петербург, 7 июля. Эстрадная певица Елена Ваенга стала участницей скандала на борту самолета. Она обратилась в полицию.

По словам Ваенги, она вместе с семьей возвращалась в Петербург после отдыха на Кипре. На протяжении нескольких часов в бизнес-классе неадекватные мужчина и женщина ругались матом и оскорбляли ее.

Исполнительница подчеркнула, что словесная перепалка продолжалась на глазах у ее ребенка, которая весь полет переживала за мать. Стюардессы смогли угомонить дебоширку, но после этого на Ваенгу начал кидаться летевший с ней мужчина. Стражи порядка прибыли в аэропорт "Внуково" после конфликта.

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