Пьяные супруги напали на певицу Ваенгу в самолете

Санкт-Петербург, 7 июля. Эстрадная певица Елена Ваенга стала участницей скандала на борту самолета. Она обратилась в полицию.

По словам Ваенги, она вместе с семьей возвращалась в Петербург после отдыха на Кипре. На протяжении нескольких часов в бизнес-классе неадекватные мужчина и женщина ругались матом и оскорбляли ее.

Исполнительница подчеркнула, что словесная перепалка продолжалась на глазах у ее ребенка, которая весь полет переживала за мать. Стюардессы смогли угомонить дебоширку, но после этого на Ваенгу начал кидаться летевший с ней мужчина. Стражи порядка прибыли в аэропорт "Внуково" после конфликта.