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Суд в Петербурге отказался возвращать истице «паблик» в соцсети
Происшествия
Суд в Петербурге отказался возвращать истице «паблик» в соцсети
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 июля. Владелица сообщества «ВКонтакте» проиграла судебный процесс против компании-собственника соцсети.

Заявительница рассказала, что создала «паблик» под названием inspiration_queen. Сообщество предназначалось для публикации контента, посвященного тренингам и коучам.

Автор курсов о «вдохновении мужчин и улучшении жизни» также решила поведать о своих услугах через данный «паблик». В раскрутку тренингов этого коуча истица инвестировала миллион рублей. Автор курсов получила с покупателей более 2,5 миллиона рублей. Никаких претензий у нее не было.

Основательница сообщества констатировала, что потом на коуча пошли жалобы по факту неоказания обещанных платных консультаций. Соответственно, деньги тренеру перестали поступать. Тогда коуч направила письмо администрации «ВКонтакте». Она попросила сделать ее правообладателем «паблика». Основанием тренер назвала публикации о себе в данном сообществе.

Несмотря на то что истица убрала информацию об авторе курсов для женщин, техподдержка уведомила о переходе прав. Петербургский суд отказал истице в иске, оспорить смену владельца сообщества не удалось.

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суд соцсеть тренер
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