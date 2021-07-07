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Петербургский ЗакС предложил не штрафовать шашлычников на территории зеленых зон
Общество
Петербургский ЗакС предложил не штрафовать шашлычников на территории зеленых зон
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 июля. Парки и скверы Санкт-Петербурга предложили оснастить специальными безопасными зонами для приготовления шашлыков и разрешить разводить огонь на специально оборудованных площадках.

На данный момент разжигать пламя на территории зеленых насаждений нельзя. Но все равно жители Петербурга ходят в парки, чтобы приготовить мясо. Депутат Алексей Макаров на заседании Законодательного собрания города выдвинул инициативу по решению вопроса. Он предложил изменить закон об административных правонарушениях и отменить наказание за приготовление шашлыка в специально оборудованном месте.

Депутаты намерены определить места для площадок, где жители Северной столицы смогут жарить шашлык. Законопроект приняли в первом чтении, а на разработку поправок выделен месяц.

С приходом лета эта тема стала актуальной не только в Петербурге, административное наказание предусмотрено и в других регионах. Жители Дагестана могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей за попытки пожарить шашлык и в целом развести огонь в лесах республики. Особый противопожарный режим будет действовать до середины июля.

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