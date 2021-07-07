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Шугалей стал кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина»
Политика
Шугалей стал кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина»
Prt Scr vk.com  /  Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Санкт-Петербург, 7 июля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прошел регистрацию кандидатов в депутаты петербургского ЗакСа от политической партии «Родина».

По словам ученого, власти Санкт-Петербурга должны оказывать помощь простым гражданам в нынешнее непростое время.

«Мне нравится, что петербургское отделение партии «Родина» определяет программу, собрав мнения горожан», — сказал глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей добавил, что средства налогоплательщиков должны работать на них. Первая инициатива, с которой выступит руководитель фонда, будет отмена депутатских зарплат.

«Эти средства должны идти на борьбу с мошенниками и коррупционерами», — заявил ученый.

Депутат Госдумы и председатель «Родины» Алексей Журавлев направил партийные списки кандидатов в ЦИК России. Все документы в Центризбирком он привез лично.

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