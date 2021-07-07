Неадекватный мужчина порезал подростка возле станции метро «Пролетарская»

Санкт-Петербург, 7 июля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения на 16-летнего подростка рядом со станцией метро «Пролетарская».

В полицию поступила телефонограмма от медиков. В ней было указано, что за помощью обратился подросток. Ему были диагностированы резаные раны правого предплечья и кисти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать несовершеннолетнего рассказала, что у нее поднялось давление, и она отправила сына в поликлинику, расположенную возле метро. Там произошел конфликт с мужчиной. Он вел себя неадекватно, возможно находился под действием запрещенных веществ. Злоумышленник нанес подростку несколько повреждений острым предметом и сбежал.

Полицейский в Подмосковье возмутился поведением гражданина, который пил алкогольный напиток на детской площадке. В ответ пьяный злоумышленник зарезал правоохранителя, сообщало РИАМО.