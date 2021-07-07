Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 14:27
14:24
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии пройдет в Казани
14:23
Общество
Житель Алтайского края вызвал автовышку для спасения застрявшего котенка
14:23
Общество
Один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса открылся в Москве
14:21
Политика
Зеленский объяснил, от чего зависит членство Украины в НАТО и Евросоюзе
14:20
Шоу-бизнес
Барецкий озвучил стоимость места на кладбище, которое он хочет отдать МакSим
14:18
Экономика
Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке
14:18
Происшествия
Полиция задержала уроженца Ангарска за поджог автомобиля в центре Петербурга
14:14
Спорт
Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»
14:14
Политика
«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу
14:13
Политика
Хроника гибели Украины: Альгис Микульскис о ликвидации легендарного завода в Николаеве
Все новости

Неадекватный мужчина порезал подростка возле станции метро «Пролетарская»

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:29
Происшествия
Неадекватный мужчина порезал подростка возле станции метро «Пролетарская»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 июля. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения на 16-летнего подростка рядом со станцией метро «Пролетарская».

В полицию поступила телефонограмма от медиков. В ней было указано, что за помощью обратился подросток. Ему были диагностированы резаные раны правого предплечья и кисти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать несовершеннолетнего рассказала, что у нее поднялось давление, и она отправила сына в поликлинику, расположенную возле метро. Там произошел конфликт с мужчиной. Он вел себя неадекватно, возможно находился под действием запрещенных веществ. Злоумышленник нанес подростку несколько повреждений острым предметом и сбежал.

Полицейский в Подмосковье возмутился поведением гражданина, который пил алкогольный напиток на детской площадке. В ответ пьяный злоумышленник зарезал правоохранителя, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

нож метро подросток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru