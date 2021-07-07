Петербуржец получил травмы из-за сложившегося при движении велосипеда

Санкт-Петербург, 7 июля. Сложившийся во время движения велосипед привел к травмированию 31-летнего петербуржца. Мужчина доставлен в отделение хирургии в состоянии средней тяжести.

Происшествие случилось возле дома №6 по улице Ивановской. В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали множественные раны и ссадины, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сам мужчина рассказал, что, передвигаясь на складном велосипеде, он разогнался, в этот момент транспортное средство начало складываться. Петербуржец упал на ручку тормоза и получил травмы.