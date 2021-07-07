Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 14:27
14:24
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии пройдет в Казани
14:23
Общество
Житель Алтайского края вызвал автовышку для спасения застрявшего котенка
14:23
Общество
Один из крупнейших в мире центров вакцинации от коронавируса открылся в Москве
14:21
Политика
Зеленский объяснил, от чего зависит членство Украины в НАТО и Евросоюзе
14:20
Шоу-бизнес
Барецкий озвучил стоимость места на кладбище, которое он хочет отдать МакSим
14:18
Экономика
Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке
14:18
Происшествия
Полиция задержала уроженца Ангарска за поджог автомобиля в центре Петербурга
14:14
Спорт
Рибалта рассказал, почему покинул петербургский «Зенит»
14:14
Политика
«Мегафонная дипломатия»: в Москве высмеяли требования Зеленского по Донбассу
14:13
Политика
Хроника гибели Украины: Альгис Микульскис о ликвидации легендарного завода в Николаеве
Все новости

Петербуржец получил травмы из-за сложившегося при движении велосипеда

  /   Обновлено: 07 июля 2021 13:27
Происшествия
Петербуржец получил травмы из-за сложившегося при движении велосипеда
Невские Новости

Санкт-Петербург, 7 июля. Сложившийся во время движения велосипед привел к травмированию 31-летнего петербуржца. Мужчина доставлен в отделение хирургии в состоянии средней тяжести.

Происшествие случилось возле дома №6 по улице Ивановской. В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали множественные раны и ссадины, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сам мужчина рассказал, что, передвигаясь на складном велосипеде, он разогнался, в этот момент транспортное средство начало складываться. Петербуржец упал на ручку тормоза и получил травмы.

Вернуться назад

санкт-петербург велосипедист травмы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru