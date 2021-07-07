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Полиция задержала петербурженку за убийство пожилой матери

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:48
Происшествия
Полиция задержала петербурженку за убийство пожилой матери
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Санкт-Петербург, 7 июля. Тело женщины 1934 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома по Искровскому проспекту. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 60-летнюю дочь погибшей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила вследствие тупой травмы груди. Также эксперты зафиксировали на теле убитой множественные переломы ребер, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

На допросе подозреваемая созналась в намеренном убийстве матери. Что стало причиной расправы, неизвестно. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной женщины.

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