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Петербург может установить новый температурный рекорд 7 июля
Общество
Петербург может установить новый температурный рекорд 7 июля
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 7 июля. Периферия антициклона, который вышел в центральную часть Европейской России, будет влиять на погоду в Петербурге в среду, заявил синоптик Михаил Леус.

В среду в городе на Неве сохранится жаркая и сухая погода. Петербург может установить первый температурный рекорд в этом месяце, добавил Леус.

«Столбики термометров в городе поднимутся до +32 градусов, а в Ленобласти ожидается до +33 градусов. Такая же погода сохранится в городе на протяжении еще трех дней», — добавил синоптик.

Подобные погодные условия установятся и в столице России. По данным синоптиков, аномальная жара в Москве продлится минимум до середины июля. Днем столбик термометра может подняться до отметки в +35 градусов.

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не связан с установившейся жаркой погодой. Кроме того, жаркая погода не является препятствием для вакцинации, пишет «Петербургский дневник».

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