ФАН публикует видео аварии с грузовиком на КАД

Санкт-Петербург, 7 июля. Автомобилисты попали в большую пробку на 42-м километре Кольцевой автодороги. Причиной затора стало серьезное ДТП, кадры с места аварии появились в распоряжении ФАН.

На трассе столкнулись минивэн и грузовик. Удар был настолько сильным, что передняя часть первого автомобиля превратилась в груду искореженного железа. По данным корреспондента, в ДТП никто не погиб.

Злостный нарушитель во Владивостоке устроил аварию, которая привела к заторам на центральной дороге. По предварительным данным, лихач был пьяный, сообщало Deita.