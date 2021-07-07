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ФАН публикует видео аварии с грузовиком на КАД

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:30
Происшествия
ФАН публикует видео аварии с грузовиком на КАД
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Санкт-Петербург, 7 июля. Автомобилисты попали в большую пробку на 42-м километре Кольцевой автодороги. Причиной затора стало серьезное ДТП, кадры с места аварии появились в распоряжении ФАН.

На трассе столкнулись минивэн и грузовик. Удар был настолько сильным, что передняя часть первого автомобиля превратилась в груду искореженного железа. По данным корреспондента, в ДТП никто не погиб.

Злостный нарушитель во Владивостоке устроил аварию, которая привела к заторам на центральной дороге. По предварительным данным, лихач был пьяный, сообщало Deita.

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