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Эстонского консула взяли с поличным в Петербурге при покупке базы данных правоохранителей

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:46
Происшествия
Эстонского консула взяли с поличным в Петербурге при покупке базы данных правоохранителей
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудники ФСБ задержали консула из Эстонии за шпионаж. По данным источника ФАН, он пытался завладеть личными данными оперативников.

Ранее стало известно, что консула Марта Лятте депортируют из России. На это выделили целую неделю. В ведомстве заявили, что эстонец получал от россиянина информацию, которая относится к секретной.

По данным ФСБ, действия консула несовместимы с его дипломатическим статусом и несут враждебный характер. К сотруднику применят меры в соответствии с международным правом.

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